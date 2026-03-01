Répétition générale du Concert I’d like to be in America Conservatoire André Messager Montluçon

Répétition générale du Concert I’d like to be in America

Conservatoire André Messager 11 avenue de l’Europe Montluçon Allier

Début : 2026-03-12 19:00:00

fin : 2026-03-12

2026-03-12

Une répétition générale présentée par Barbara Ardaillon.

English :

A dress rehearsal presented by Barbara Ardaillon.

