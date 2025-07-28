Répétition générale Haydn Mozart Schumann Opéra de Limoges Limoges
Répétition générale Haydn Mozart Schumann
Opéra de Limoges 48 Rue Jean Jaurès Limoges Haute-Vienne
Début : 2026-04-02
fin : 2026-04-02
2026-04-02
Réservé aux groupes scolaires.
Répétition générale de l’orchestre symphonique de Limoges en prévision du concert au soir « Haydn, Mozart, Schumann ». Au programme de la répétition J. Haydn et R. Schumann. .
Opéra de Limoges 48 Rue Jean Jaurès Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 95 11
