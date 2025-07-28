Répétition générale Haydn Mozart Schumann Opéra de Limoges Limoges

Répétition générale Haydn Mozart Schumann

Opéra de Limoges 48 Rue Jean Jaurès Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02

fin : 2026-04-02

Date(s) :

2026-04-02

Réservé aux groupes scolaires.

Répétition générale de l’orchestre symphonique de Limoges en prévision du concert au soir « Haydn, Mozart, Schumann ». Au programme de la répétition J. Haydn et R. Schumann. .

Opéra de Limoges 48 Rue Jean Jaurès Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 95 11

English : Répétition générale Haydn Mozart Schumann

German : Répétition générale Haydn Mozart Schumann

Italiano :

Espanol : Répétition générale Haydn Mozart Schumann

L’événement Répétition générale Haydn Mozart Schumann Limoges a été mis à jour le 2025-08-28 par OT Limoges Métropole