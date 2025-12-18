[REPETITION]- Lucia di Lamermoor Opéra de Rennes Rennes Lundi 26 janvier 2026, 17h00 Ille-et-Vilaine

gratuit, sur inscription, Réservé aux étudiants, doctorants et chercheurs internationaux des établissements membres du CMI Rennes.

Assistez à une répétition de l’Opéra de Rennes

Entre amours interdites à la Roméo et Juliette, complots et folie, la partition de Donizetti dépeint un drame intense où Lucia, manipulée et brisée, sombre dans la démence après un mariage forcé.

L’Opéra de Rennes et le CMI vous proposent d’assister gratuitement à la répétition de cet opéra au romantisme intemporel. Dans une mise en scène épurée et intemporelle, l’émotion et la puissance musicale offrent une expérience immersive au spectateur, entre passion et fatalité.

Les décors et costumes ont été fabriqués aux ateliers de l’Opéra de Rennes.

**Cet Opéra est également proposé en spectacle complet le samedi 7 février.** N’hésitez pas à venir réserver vos places au CMI pour profiter de ce parcours complet !

Infos pratiques

> Places limitées

> Gratuit

> Chanté en italien, surtitré en français

> Réservation en ligne avant le jeudi 22 janvier

_**> Attention : cette répétition est un temps de travail pour les artistes. Merci de respecter ce moment.**_

Réservé aux étudiants, doctorants et chercheurs internationaux des établissements membres du CMI Rennes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-26T17:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-26T18:30:00.000+01:00

https://www.eventbrite.fr/e/billets-repetition-lucia-di-lamermoor-1977872260173?aff=oddtdtcreator

Opéra de Rennes Place de la Mairie, Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



