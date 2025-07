Répétition musicale en plein air Chuelles

Répétition musicale en plein air Chuelles vendredi 1 août 2025.

Répétition musicale en plein air

Rue des Écoles Chuelles Loiret

2025-08-01 20:00:00

2025-08-01

L’alliance Musicale de Triguères vous invite à une répétition en plein air, à Chuelles. Ambiance festive et verre de l’amitié offert !

Rue des Écoles Chuelles 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 68 71 60 88

English :

The Alliance Musicale de Triguères invites you to an open-air rehearsal in Chuelles. Festive atmosphere and free drink!

German :

Die Alliance Musicale de Triguères lädt Sie zu einer Probe unter freiem Himmel in Chuelles ein. Festliche Stimmung und ein Glas Freundschaft!

Italiano :

L’Alliance Musicale de Triguères vi invita a una prova all’aperto a Chuelles. Un’atmosfera festosa e un drink gratuito!

Espanol :

La Alliance Musicale de Triguères le invita a un ensayo al aire libre en Chuelles. Ambiente festivo y bebida gratis

