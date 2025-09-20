Répétition musicale et démonstration de danse Les Studios Brive-la-Gaillarde

Répétition musicale et démonstration de danse Les Studios Brive-la-Gaillarde samedi 20 septembre 2025.

Répétition musicale et démonstration de danse Samedi 20 septembre, 14h00 Les Studios Corrèze

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Répétition ouverte & démonstration de danse : musique et mouvement au rendez-vous !

Assistez à une répétition ouverte du groupe Rup’Runners, formation pop rock locale, et plongez dans les coulisses de leur univers musical.

En parallèle, laissez-vous emporter par une démonstration de danse orientale proposée par la compagnie Parfum d’Orient, entre grâce, énergie et tradition.

Deux performances pour un moment artistique riche en rythmes et en émotions !

Les Studios 7 rue Jean Cassan, 19100 Brive-la-Gaillarde Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 05 55 22 47 02 Créés et gérés par la ville de Brive, les studios sont ouverts à tous les musiciens et danseurs pratiquant les musiques actuelles ou les danses urbaines. C’est également un lieu de répétition pour les groupes amateurs déjà formés ou en devenir.

Répétition ouverte & démonstration de danse : musique et mouvement au rendez-vous !