Répétition Musicale Plongez dans les coulisses ! UFR Arts, Lettres et langues Amphi 1, bâtiment A Metz

Répétition Musicale Plongez dans les coulisses !

UFR Arts, Lettres et langues Amphi 1, bâtiment A Ile du Saulcy Metz Moselle

Gratuit

Début : Mardi Mardi 2026-04-07 13:00:00

fin : 2026-04-07 14:30:00

2026-04-07

A l’occasion du concert de fin d’année, Le Choeur du département de Musique et Musicologie de Metz te propose d’assister à l’une de leur répétition. De quoi te donner un avant goût du spectacle final, qui aura lieu le mercredi 6 mai, à 20h.Tout public

UFR Arts, Lettres et langues Amphi 1, bâtiment A Ile du Saulcy Metz 57000 Moselle Grand Est

English :

On the occasion of the end-of-year concert, the Choir of the Department of Music and Musicology of Metz invites you to attend one of their rehearsals. This will give you a foretaste of the final show, which takes place on Wednesday May 6, at 8pm.

