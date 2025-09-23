Répétition ouverte au public « Le bruit des autres »

Espace Culturel du Brionnais 2 ter Rue Gambetta Chauffailles Saône-et-Loire

Début : 2026-01-24 15:00:00

fin : 2026-01-24 16:00:00

2026-01-24

La compagnie MuppetQuEEn sera en résidence de création artistique à l’Espace Culturel du Brionnais pendant 10 jours afin de continuer la création de son spectacle « Le bruit des autres », qui sera joué le mercredi 8 avril à 15h.

Durant cette période, l’équipe artistique ira à la rencontre de différents publics, en proposant divers ateliers. Une répétition ouverte au public aura lieu le samedi 24 janvier à 15h. .

