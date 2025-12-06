Répétition ouverte de l’Orchestre Sorbonne Université Auditorium du Campus Clignancourt de Sorbonne Université Paris

Venez découvrir le travail commun de l’Orchestre Sorbonne Université et du Vilniaus Universiteto Kamerinis Orkestras lors de la première répétition ouverte de la saison et observez comment le programme « Paris-Vilnius » est affiné par les chefs et instrumentistes à l’approche du concert. L’occasion d’écouter les instruments autrement tout en découvrant les coulisses de la musique !

Orchestre Sorbonne Université

Vilniaus Universiteto Kamerinis Orkestras

Modestas Jankūnas chef d’orchestre

Plongez-vous dans le travail de l’orchestre à l’approche de son concert d’ouverture « Paris-Vilnius ».

Le samedi 06 décembre 2025

de 11h30 à 13h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-06T12:30:00+01:00

fin : 2025-12-06T14:00:00+01:00

Date(s) : 2025-12-06T11:30:00+02:00_2025-12-06T13:00:00+02:00

Auditorium du Campus Clignancourt de Sorbonne Université 2 rue Francis de Croisset 75018 Paris

http://cosu.sorbonne-universite.fr/evenements-cosu/repetition-ouverte-1-0 +33153095654 cosu@sorbonne-universite.fr https://www.facebook.com/cosu.sorbonne https://www.facebook.com/cosu.sorbonne