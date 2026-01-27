Répétition ouverte de l’Orchestre Sorbonne Université Auditorium du Campus Clignancourt de Sorbonne Université Paris

Répétition ouverte de l'Orchestre Sorbonne Université Auditorium du Campus Clignancourt de Sorbonne Université Paris

Répétition ouverte de l’Orchestre Sorbonne Université Auditorium du Campus Clignancourt de Sorbonne Université Paris samedi 9 mai 2026.

Vivez une répétition de l’intérieur et observez comment le programme « Chants du destin » est travaillé et affiné par le chef et les instrumentistes à l’approche du concert. L’occasion d’écouter les instruments autrement tout en découvrant les coulisses de la musique !

Orchestre Sorbonne Université (COSU)
Nicolas Agullo direction
Frédéric Pineau chef de chœur

Vivez une répétition de l’intérieur et observez comment le programme « Chants du Destin » est travaillé et affiné à l’approche du concert.
Le samedi 09 mai 2026
de 11h30 à 13h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-09T14:30:00+02:00
fin : 2026-05-09T16:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-09T11:30:00+02:00_2026-05-09T13:00:00+02:00

Auditorium du Campus Clignancourt de Sorbonne Université 2 rue Francis de Croisset  75018 Paris
https://cosu.sorbonne-universite.fr/evenements-cosu/repetition-ouverte-3-0 +33153095654 cosu@sorbonne-universite.fr https://www.facebook.com/cosu.sorbonne https://www.facebook.com/cosu.sorbonne


Afficher la carte du lieu Auditorium du Campus Clignancourt de Sorbonne Université et trouvez le meilleur itinéraire