Répétition ouverte de l’Orchestre Sorbonne Université Auditorium du Campus Clignancourt de Sorbonne Université Paris
Répétition ouverte de l’Orchestre Sorbonne Université Auditorium du Campus Clignancourt de Sorbonne Université Paris samedi 9 mai 2026.
Vivez une répétition de l’intérieur et observez comment le programme « Chants du destin » est travaillé et affiné par le chef et les instrumentistes à l’approche du concert. L’occasion d’écouter les instruments autrement tout en découvrant les coulisses de la musique !
Orchestre Sorbonne Université (COSU)
Nicolas Agullo direction
Frédéric Pineau chef de chœur
Vivez une répétition de l’intérieur et observez comment le programme « Chants du Destin » est travaillé et affiné à l’approche du concert.
Le samedi 09 mai 2026
de 11h30 à 13h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-09T14:30:00+02:00
fin : 2026-05-09T16:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-09T11:30:00+02:00_2026-05-09T13:00:00+02:00
Auditorium du Campus Clignancourt de Sorbonne Université 2 rue Francis de Croisset 75018 Paris
https://cosu.sorbonne-universite.fr/evenements-cosu/repetition-ouverte-3-0 +33153095654 cosu@sorbonne-universite.fr https://www.facebook.com/cosu.sorbonne https://www.facebook.com/cosu.sorbonne
Afficher la carte du lieu Auditorium du Campus Clignancourt de Sorbonne Université et trouvez le meilleur itinéraire