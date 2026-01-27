Répétition ouverte du Choeur Sorbonne Université Auditorium du Campus Clignancourt de Sorbonne Université Paris
Répétition ouverte du Choeur Sorbonne Université Auditorium du Campus Clignancourt de Sorbonne Université Paris mardi 10 février 2026.
Vivez une répétition de l’intérieur et observez comment le programme « Enfance » est travaillé et affiné par le chef Frédéric Pineau et les choristes à l’approche du concert. L’occasion d’écouter les voix autrement tout en découvrant les coulisses de la musique !
Chœur Sorbonne Université
Frédéric Pineau direction
Le chœur du COSU prépare le programme de son prochain concert « Enfance ». Découvrez les coulisses de ce travail de répétition.
Le mardi 10 février 2026
de 17h30 à 19h00
gratuit Tout public.
Auditorium du Campus Clignancourt de Sorbonne Université 2 rue Francis de Croisset 75018 Paris
