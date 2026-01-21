Répétition ouverte Mon Ami.e Cie Manie- Mont st Jean Café associatif le Là Itou Mont-Saint-Jean

Répétition ouverte Mon Ami.e Cie Manie- Mont st Jean

Un moment suspendu, poétique et vibrant,

pour célébrer l’enfance,

l’amitié et la rencontre.

La Cie Manie explore les liens humains à travers un cirque sensible et poétique. Avec Mon ami.e, sa nouvelle création, elle s’interroge sur la notion d’amitié et d’enfance Tu veux être mon ami·e ? C’est quoi ? C’est comment ? C’est pour combien de temps ?

Dans l’effervescence d’une salle de classe, sous le tumulte d’une cour de récréation, naissent les premières amitiés sincères, les rivalités passagères, les alliances fragiles ou durables. Cette création pour trois circassiens apporte un regard à la fois onirique et poétique sur cette période de la vie

À travers un trio de jongleurs, la compagnie évoque l’entraide, la complicité et les émotions vives de la jeunesse. Entre portés, jeux d’équilibre et gestes suspendus, les artistes livrent un regard à la fois onirique et profondément humain sur cette période où tout se construit.

Écriture et mise en scène Vincent Regnard

Dramaturgie Marion Chobert

Création musicale Adrien Desse

Recherches sur les objets et accessoires Joël Colas

Costumes et scénographie Emmanuelle Grobet

Lumière Théo Beurlangey

Mixage et spatialisation sonore Aurélien Chevalier

Interprétation Anna-Noemi barth Monserrat Pacheco Morlans Anton Euzenat

Cirque dès 6 ans.

Pour nourrir cette création, la compagnie sera en résidence toute la semaine au Là Itou. Ce temps de travail donnera lieu à un aperçu du spectacle lors d’une sortie de résidence après ces 5 jours.

Répétition ouverte suivie d’une rencontre philo avec l’association le cri de la plume

Dans le cadre de la résidence de territoire , menée sur la Communauté de Communes Pouilly-en-Auxois Bligny-sur-Ouche, en partenariat avec:

la minoterie, scène conventionnée Art, enfance, jeunesse

la Communauté de communes Pouilly-Bligny

la DRAC

les acteurs culturels du territoire l’association l’Arrière-Pays du château de Lusigny, Cirka Danse et les P’Tites roulottes .

