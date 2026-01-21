Répétition ouverte Mon Ami.e Cie Manie- Mont st Jean Café associatif le Là Itou Mont-Saint-Jean
Répétition ouverte Mon Ami.e Cie Manie- Mont st Jean Café associatif le Là Itou Mont-Saint-Jean vendredi 6 février 2026.
Répétition ouverte Mon Ami.e Cie Manie- Mont st Jean
Café associatif le Là Itou 17 Rue de Montberthaut Mont-Saint-Jean Côte-d’Or
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-06 18:00:00
fin : 2026-02-06
Date(s) :
2026-02-06
Un moment suspendu, poétique et vibrant,
pour célébrer l’enfance,
l’amitié et la rencontre.
La Cie Manie explore les liens humains à travers un cirque sensible et poétique. Avec Mon ami.e, sa nouvelle création, elle s’interroge sur la notion d’amitié et d’enfance Tu veux être mon ami·e ? C’est quoi ? C’est comment ? C’est pour combien de temps ?
Dans l’effervescence d’une salle de classe, sous le tumulte d’une cour de récréation, naissent les premières amitiés sincères, les rivalités passagères, les alliances fragiles ou durables. Cette création pour trois circassiens apporte un regard à la fois onirique et poétique sur cette période de la vie
À travers un trio de jongleurs, la compagnie évoque l’entraide, la complicité et les émotions vives de la jeunesse. Entre portés, jeux d’équilibre et gestes suspendus, les artistes livrent un regard à la fois onirique et profondément humain sur cette période où tout se construit.
Écriture et mise en scène Vincent Regnard
Dramaturgie Marion Chobert
Création musicale Adrien Desse
Recherches sur les objets et accessoires Joël Colas
Costumes et scénographie Emmanuelle Grobet
Lumière Théo Beurlangey
Mixage et spatialisation sonore Aurélien Chevalier
Interprétation Anna-Noemi barth Monserrat Pacheco Morlans Anton Euzenat
© Adrien Desse
Cirque dès 6 ans.
Pour nourrir cette création, la compagnie sera en résidence toute la semaine au Là Itou. Ce temps de travail donnera lieu à un aperçu du spectacle lors d’une sortie de résidence après ces 5 jours.
Répétition ouverte suivie d’une rencontre philo avec l’association le cri de la plume
Dans le cadre de la résidence de territoire , menée sur la Communauté de Communes Pouilly-en-Auxois Bligny-sur-Ouche, en partenariat avec:
la minoterie, scène conventionnée Art, enfance, jeunesse
la Communauté de communes Pouilly-Bligny
la DRAC
les acteurs culturels du territoire l’association l’Arrière-Pays du château de Lusigny, Cirka Danse et les P’Tites roulottes .
Café associatif le Là Itou 17 Rue de Montberthaut Mont-Saint-Jean 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Répétition ouverte Mon Ami.e Cie Manie- Mont st Jean
L’événement Répétition ouverte Mon Ami.e Cie Manie- Mont st Jean Mont-Saint-Jean a été mis à jour le 2026-01-21 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)