Indre

Répétition publique à l'Eglise Rue du Temple Vatan Indre

L’Union Musicale de Vatan vous convie à une répétition publique à l’Eglise Saint-Laurian, le vendredi 23 mai 2025 à 21h.

Entrée libre, venez nombreux, les dons seront au profit de la restauration de la rosace et du transept sud ! 0 .

Rue du Temple

Vatan 36150 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 49 71 69

English :

The Union Musicale de Vatan invites you to an open rehearsal at the Eglise Saint-Laurian, on Friday May 23, 2025 at 9pm.

German :

Die Union Musicale de Vatan lädt Sie zu einer öffentlichen Probe in der Kirche Saint-Laurian am Freitag, den 23. Mai 2025 um 21 Uhr ein.

Italiano :

L’Union Musicale de Vatan vi invita a una prova aperta presso l’Eglise Saint-Laurian venerdì 23 maggio 2025 alle 21.00.

Espanol :

La Union Musicale de Vatan le invita a un ensayo abierto en la Eglise Saint-Laurian el viernes 23 de mayo de 2025 a las 21:00 horas.

L’événement Répétition publique à l’Eglise Vatan a été mis à jour le 2025-05-12 par OT Champs d’Amour