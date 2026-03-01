Répétition publique au Musée du Pays Châtillonnais Trésor de Vix Musée du Pays Châtillonnais Trésor de Vix Châtillon-sur-Seine

Répétition publique au Musée du Pays Châtillonnais Trésor de Vix

Musée du Pays Châtillonnais Trésor de Vix 14 Rue de la Libération Châtillon-sur-Seine Côte-d’Or

Début : 2026-03-28 15:00:00

fin : 2026-03-28

2026-03-28

Répétition publique et commentée au Musée du Pays Châtillonnais Trésor de Vix, dans la salle Renaissance par l’association du Choeur de Haute Côte-d’Or.

Samedi 28 mars 2026, à 15h. (durée 1h)

Ouvert à tous

Stabat Mater de Pergolèse Missa Brevis KV194 de Mozart .

Musée du Pays Châtillonnais Trésor de Vix 14 Rue de la Libération Châtillon-sur-Seine 21400 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 03 10 73 37 choeurdehautecotedor@gmail.com

