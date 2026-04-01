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Répétition publique Boussac

Répétition publique Boussac

Répétition publique Boussac jeudi 16 avril 2026.

Adresse : Orangerie du Château de Boussac

Ville : 23600 Boussac

Département : Creuse

Début : jeudi 16 avril 2026

Fin : jeudi 16 avril 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : Gratuit

Boussac

Répétition publique

Orangerie du Château de Boussac Boussac Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 20:00:00
fin : 2026-04-16

Date(s) :
2026-04-16

Répétition publique   .

Orangerie du Château de Boussac Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 04 21 28 

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English : Répétition publique

L’événement Répétition publique Boussac a été mis à jour le 2026-04-08 par Creuse Confluence Tourisme

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