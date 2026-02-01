Répétition publique Choeur Régional d’Auvergne Salle socioculturelle Bellenaves

Répétition publique Choeur Régional d’Auvergne

Salle socioculturelle 9 Place de la Mairie Bellenaves Allier

Début : 2026-02-28 17:00:00

fin : 2026-02-28 18:15:00

2026-02-28

Venez découvrir le travail d’un choeur sur l’oeuvre majeure de la musique Le Messie de Haendel. Direction Blaise PLUMETTAZ.

Salle socioculturelle 9 Place de la Mairie Bellenaves 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 58 39 75

English :

Come and discover the work of a choir on one of music’s major works Handel’s Messiah. Conducted by Blaise PLUMETTAZ.

