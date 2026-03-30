Répétition publique Chorale Nex’Song Rue Jean Jacques Rousseau Nexon
Répétition publique Chorale Nex’Song Rue Jean Jacques Rousseau Nexon mardi 31 mars 2026.
Répétition publique Chorale Nex’Song
Rue Jean Jacques Rousseau Centre social Nexon Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-31
fin : 2026-03-31
Date(s) :
2026-03-31
Les choristes et leur chef de chœur Stéphan Brunie vous invitent à la répétition publique de la chorale Nex’Song. .
Rue Jean Jacques Rousseau Centre social Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 58 11 05
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Répétition publique Chorale Nex’Song
L’événement Répétition publique Chorale Nex’Song Nexon a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus
À voir aussi à Nexon (Haute-Vienne)
- Journée des plantes Parc du château Nexon 19 avril 2026
- Boucle Nexon-Lastours Nexon Haute-Vienne 1 mai 2026
- Sentier des carrières Nexon Haute-Vienne 1 mai 2026
- Boucle Nexon-Saint-Jean-Ligoure-Saint-Maurice Nexon Haute-Vienne 1 mai 2026
- Sentier des étangs et promenade des pêcheurs Nexon Haute-Vienne 1 mai 2026