Répétition publique Chorale Nex’Song Rue Jean Jacques Rousseau Nexon

Répétition publique Chorale Nex’Song

Rue Jean Jacques Rousseau Centre social Nexon Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-31

fin : 2026-03-31

Date(s) :

2026-03-31

Les choristes et leur chef de chœur Stéphan Brunie vous invitent à la répétition publique de la chorale Nex’Song. .

Rue Jean Jacques Rousseau Centre social Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 58 11 05

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English : Répétition publique Chorale Nex’Song

L’événement Répétition publique Chorale Nex’Song Nexon a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus