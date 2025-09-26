Répétition publique Chronicles Ballet National de Marseille Marseille 8e Arrondissement

Vendredi 26 septembre 2025 à partir de 18h. Ballet National de Marseille 20 Boulevard De Gabès Marseille 8e Arrondissement

Le BNM ouvre les portes de ses studios pour assister aux répétitions du programme mixte « (LA)HORDE — Chronicles Excerpts from the shows Room With A View and Age of Content ».

Le Ballet national de Marseille vous ouvre les portes de ses studios pour assister aux répétitions du programme mixte « (LA)HORDE — Chronicles Excerpts from the shows Room With A View and Age of Content ». Ce programme sera présenté en Italie au Teatro Argentina dans le cadre du festival RomaEuropa de Rome, les 1, 2 et 3 octobre prochains.



Ce rendez-vous prend une dimension particulière

Les danseur.euse.s de la Compagnie souhaitent profiter de cette répétition publique pour exprimer leur solidarité à l’artiste gazaoui, Mohanad Smama. Mohanad Smama est actuellement en résidence artistique à Marseille grâce au programme PAUSE du collège de France et en partenariat avec Les Rencontres à l’échelle / Bancs Publics, la compagnie Shonen, la Friche la Belle de Mai et le Ballet National de Marseille.

À l’occasion de cette répétition publique, les danseur.euse.s tiennent à relayer la cagnotte de soutien mise en place pour soutenir la famille de l’artiste qui vit toujours à Gaza.



-À propos de (LA)HORDE — Chronicles Excerpts from the shows Room With A View and Age of Content -

Ce programme mixte, composé exclusivement d’extraits de pièces de (LA)HORDE pour le Ballet national de Marseille, rassemble un extrait de Room With A View, première création de (LA)HORDE pour le BNM en 2020, et deux tableaux de leur dernière pièce, Age of Content (2023): Weather is Sweet et Tiktok Jazz. Cette sélection permet d’apprécier, dans un format unique, la continuité des motifs chorégraphiques et des thèmes explorés par (LA)HORDE, allant de la révolte organique de Room With A View à l’explosion virtuelle de Age of Content.



Ballet National de Marseille 20 Boulevard De Gabès Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

The BNM opens its studio doors to the rehearsals of the mixed program « (LA)HORDE Chronicles: Excerpts from the shows Room With A View and Age of Content ».

German :

Das BNM öffnet die Türen seiner Studios, um bei den Proben für das gemischte Programm « (LA)HORDE? Chronicles: Excerpts from the shows Room With A View and Age of Content » (Chroniken: Auszüge aus den Shows Room With A View und Zeitalter des Inhalts).

Italiano :

Il BNM apre le porte dei suoi studi alle prove del programma misto « (LA)HORDE? Chronicles: estratti dagli spettacoli Room With A View e Age of Content ».

Espanol :

La BNM abre las puertas de sus estudios a los ensayos del programa mixto « (LA)HORDE Crónicas: Extractos de los espectáculos Room With A View y Age of Content ».

