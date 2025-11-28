Répétition publique de TADAM! Théâtre Le château Barbezieux-Saint-Hilaire

Répétition publique de TADAM! Vendredi 28 novembre, 18h30 Théâtre Le château Charente

Début : 2025-11-28T18:30:00 – 2025-11-28T19:30:00

Fin : 2025-11-28T18:30:00 – 2025-11-28T19:30:00

« Comment pouvons-nous mettre en lien la danse et la musique pour donner à voir et à entendre la valeur ajoutée de leur rencontre et de leur collaboration ? Et comment la puissance de deux langages convergents peut activer la spontanéité émotionnelle de l’enfant spectateur ?

Depuis sa création, la compagnie développe une recherche particulière et constante sur la relation entre la musique et la danse, le geste et le son. Avec cette nouvelle création, je souhaite appuyer mon travail sur des ouvertures d’œuvres musicales majeures, mettre en scène la musique comme une dramaturgie chorégraphique et la danse comme une musicalité expressive.

TADAM ! est une invitation à ressentir toute la dimension évocatrice de la musique symphonique. En solo, duo et trio, les danseur.se.s plongent malicieusement dans chaque ouverture pour nous offrir une mélodie des corps à la fois ludique et poétique. Des prémices d’histoires singulières surgissent alors devant nos yeux, au service de l’imaginaire, de nos sens et d’une rêverie partagée. »

Julie Coutant

Théâtre Le château Barbezieux Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine

La Cavale Sortie de résidence danse

Séverine Charrier