Répétition publique des choeurs de la Maîtrise Sainte-Anne-d’Auray samedi 20 septembre 2025.
Salle Hillion Sainte-Anne-d’Auray Morbihan
Début : 2025-09-20 14:00:00
fin : 2025-09-20 16:30:00
2025-09-20
Dans le cadre des Journées Européennes de Patrimoine .
Salle Hillion Sainte-Anne-d’Auray 56400 Morbihan Bretagne
