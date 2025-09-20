Répétition publique des choeurs de la Maîtrise Sainte-Anne-d’Auray

Salle Hillion Sainte-Anne-d’Auray Morbihan

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-20 16:30:00

2025-09-20

Dans le cadre des Journées Européennes de Patrimoine .

Salle Hillion Sainte-Anne-d’Auray 56400 Morbihan Bretagne

