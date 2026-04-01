Répétition publique Descendantes de combattantes Théâtre Les Carmes La Rochefoucauld-en-Angoumois

La Rochefoucauld-en-Angoumois

Répétition publique Descendantes de combattantes

Théâtre Les Carmes 39 rue des Halles La Rochefoucauld-en-Angoumois Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 19:00:00

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

En résidence de création du 13 au 19 avril à la salle des Carmes, une étape de travail de ce spectacle en fabrication est à découvrir.

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Théâtre Les Carmes 39 rue des Halles La Rochefoucauld-en-Angoumois 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 20 55 22

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English :

In creative residency from April 13 to 19 at the Salle des Carmes, discover a work-in-progress stage of this show.

L’événement Répétition publique Descendantes de combattantes La Rochefoucauld-en-Angoumois a été mis à jour le 2025-09-05 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord