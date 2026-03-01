Répétition Publique du Bagad de Nantes Amicale Laïque des Marsauderies Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-08 14:00 –

Gratuit : oui Entrée libre, dans la limite des places disponibles

Le Bagad de Nantes vous ouvre ses portes pour une répétition publique à l’approche du concours des bagadoù de 2e catégorie. Rendez-vous le 8 mars 2026 à 14h à l’Amicale Laïque des Marsauderies, rue de Koufra à Nantes. Venez partager ce moment avec nous.

Amicale Laïque des Marsauderies Nantes 44300



