Répétition publique du Choeur Micrologus, Ecclésia, cité patrimoine, Luxeuil-les-Bains
samedi 19 septembre 2026 · Ecclésia, cité patrimoine · Luxeuil-les-Bains
Informations pratiques
Répétition publique du Choeur Micrologus Samedi 19 septembre, 16h30 Ecclésia, cité patrimoine Haute-Saône
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Le Choeur Micrologus vous convie à sa répétition publique au sein du musée archéologique de l’Ecclesia.
Ecclésia, cité patrimoine 30 rue Victor Genoux, 70300 Luxeuil-les-Bains Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté 03 84 40 06 41 https://www.luxeuil-vosges-sud.fr/ Cet écrin monumental niché en plein cœur de la ville de Luxeuil est une véritable prouesse architecturale signée par l’architecte Michel Malcotti. Mêlant le bois et le corten, cette enveloppe a pour objectif premier de conserver et de mettre en valeur les vestiges archéologiques qu’elle abrite.
Le Choeur Micrologus vous convie à sa répétition publique au sein du musée archéologique de l’&cclesia.
©IKONA
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