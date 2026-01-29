Répétition publique en présence de Régis Campo Pontarlier
Auditorium P. Martin Conservatoire Pontarlier Doubs
Gratuit
Début : 2026-03-09 17:00:00
fin : 2026-03-09 19:00:00
2026-03-09
Organisé par Le Conservatoire Élie Dupont de Pontarlier
Des élèves de violon, flûte, alto et saxophone du Conservatoire explorent Pagamania ! de Régis CAMPO, avec le Labo musical encadré par Anna SIMEREY et Lisa RAPHEL. Assistez à leur répétition publique en présence du compositeur récompensé aux Victoires de la Musique Classique 2025.
Entrée libre .
Auditorium P. Martin Conservatoire Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 46 72 89 conservatoire@ville-pontarlier.com
