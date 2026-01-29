Répétition publique en présence de Régis Campo Pontarlier

Répétition publique en présence de Régis Campo

Auditorium P. Martin Conservatoire Pontarlier Doubs

Début : 2026-03-09 17:00:00

fin : 2026-03-09 19:00:00

2026-03-09

Organisé par Le Conservatoire Élie Dupont de Pontarlier

Des élèves de violon, flûte, alto et saxophone du Conservatoire explorent Pagamania ! de Régis CAMPO, avec le Labo musical encadré par Anna SIMEREY et Lisa RAPHEL. Assistez à leur répétition publique en présence du compositeur récompensé aux Victoires de la Musique Classique 2025.

Auditorium P. Martin Conservatoire Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

