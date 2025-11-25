Répétition publique et solidaire Dambach-la-Ville

Répétition publique et solidaire

4 Place du Marché Dambach-la-Ville Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-11-25 20:15:00

fin : 2025-11-25 22:15:00

Date(s) :

2025-11-25

Venez découvrir les coulisses musicales dans une ambiance conviviale et solidaire. On vous attend nombreux pour faire du bruit… et du bien.

Les Copains répètent… et partagent !

L’entrée ? Un don alimentaire pour Barr Entr’Aide !

4 Place du Marché Dambach-la-Ville 67650 Bas-Rhin Grand Est +33 6 79 21 38 50 copains.daccords@gmail.com

English :

Come and discover what goes on behind the scenes in a friendly, supportive atmosphere. We look forward to seeing you there to make some noise? and do some good.

German :

Schauen Sie in einer freundlichen und solidarischen Atmosphäre hinter die Kulissen der Musik. Wir erwarten Sie zahlreich, um Lärm zu machen? und Gutes zu tun.

Italiano :

Venite a scoprire cosa succede dietro le quinte in un’atmosfera amichevole e solidale. Ci auguriamo di vedervi lì per fare un po’ di rumore e fare del bene.

Espanol :

Venga y descubra lo que ocurre entre bastidores en un ambiente cordial y solidario. Esperamos verte allí para hacer algo de ruido… y hacer algo bueno.

