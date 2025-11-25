Répétition publique et solidaire Dambach-la-Ville
Répétition publique et solidaire Dambach-la-Ville mardi 25 novembre 2025.
Répétition publique et solidaire
4 Place du Marché Dambach-la-Ville Bas-Rhin
Début : Mardi 2025-11-25 20:15:00
fin : 2025-11-25 22:15:00
2025-11-25
Venez découvrir les coulisses musicales dans une ambiance conviviale et solidaire. On vous attend nombreux pour faire du bruit… et du bien.
Les Copains répètent… et partagent !
L’entrée ? Un don alimentaire pour Barr Entr’Aide !
4 Place du Marché Dambach-la-Ville 67650 Bas-Rhin Grand Est +33 6 79 21 38 50 copains.daccords@gmail.com
English :
Come and discover what goes on behind the scenes in a friendly, supportive atmosphere. We look forward to seeing you there to make some noise? and do some good.
German :
Schauen Sie in einer freundlichen und solidarischen Atmosphäre hinter die Kulissen der Musik. Wir erwarten Sie zahlreich, um Lärm zu machen? und Gutes zu tun.
Italiano :
Venite a scoprire cosa succede dietro le quinte in un’atmosfera amichevole e solidale. Ci auguriamo di vedervi lì per fare un po’ di rumore e fare del bene.
Espanol :
Venga y descubra lo que ocurre entre bastidores en un ambiente cordial y solidario. Esperamos verte allí para hacer algo de ruido… y hacer algo bueno.
