Répétition publique Théâtre Les Carmes La Rochefoucauld-en-Angoumois

Répétition publique Théâtre Les Carmes La Rochefoucauld-en-Angoumois mardi 21 octobre 2025.

Répétition publique

Théâtre Les Carmes 39 rue des Halles La Rochefoucauld-en-Angoumois Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-21 19:00:00

fin : 2025-10-21

Date(s) :

2025-10-21

En résidence de création du 17 au 21 octobre à la salle des Carmes, une étape de travail de ce spectacle en fabrication est à découvrir.

.

Théâtre Les Carmes 39 rue des Halles La Rochefoucauld-en-Angoumois 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 20 55 22

English :

In creative residency from October 17 to 21 at the Salle des Carmes, discover a work-in-progress stage of this show.

German :

Während eines Schaffensaufenthalts vom 17. bis 21. Oktober im Salle des Carmes ist eine Arbeitsphase dieses in der Herstellung befindlichen Stücks zu sehen.

Italiano :

In residenza creativa dal 17 al 21 ottobre presso la Salle des Carmes, scoprite una fase di lavorazione di questo spettacolo in divenire.

Espanol :

En residencia creativa del 17 al 21 de octubre en la Salle des Carmes, descubra una fase de trabajo de este espectáculo en ciernes.

L’événement Répétition publique La Rochefoucauld-en-Angoumois a été mis à jour le 2025-09-04 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord