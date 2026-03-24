Répétition publique L’hypothèse d’Astrée Théâtre de Thouars Thouars

Répétition publique L’hypothèse d’Astrée

Théâtre de Thouars 5 Boulevard Pierre Curie Thouars Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09

fin : 2026-04-09

Date(s) :

2026-04-09

Le spectacle explore, à hauteur d’enfants, la quête de liberté et le refus des normes établies, en déplaçant notre regard anthropo-centré pour remettre le Vivant, humain et non-humain, au cœur du récit. Au centre du plateau, un arbre-refuge supporte des agrès autour desquels circulent 3 personnages

Le spectacle explore, à hauteur d’enfants, la quête de liberté et le refus des normes établies, en déplaçant notre regard anthropo-centré pour remettre le Vivant, humain et non-humain, au cœur du récit. Au centre du plateau, un arbre-refuge supporte des agrès autour desquels circulent trois personnages et leurs histoires. .

Théâtre de Thouars 5 Boulevard Pierre Curie Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 66 39 32 reservations@theatre-thouars.com

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English : Répétition publique L’hypothèse d’Astrée

The show explores, from a child?s perspective, the quest for freedom and the refusal of established norms, shifting our anthropo-centric gaze to put the Living, human and non-human, at the heart of the story. In the center of the stage, a refuge tree supports apparatus around which 3 characters circulate

L’événement Répétition publique L’hypothèse d’Astrée Thouars a été mis à jour le 2026-03-20 par Maison du Thouarsais