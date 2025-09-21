Répétition publique Orchestre Valençay

Répétition publique Orchestre Valençay dimanche 21 septembre 2025.

Répétition publique Orchestre

2 Rue de Blois Valençay Indre

Début : 2025-09-21 10:00:00

fin : 2025-09-21 12:00:00

2025-09-21

Répétition publique de l’orchestre AMI (Accord Musical de l’Indre), orchestre d’harmonie de la Fédération des sociétés musicales de l’Indre.

Entre 10h et 12h, sans réservations en réglant le droit d’entrée du château ou du parc. .

2 Rue de Blois Valençay 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 00 10 66

English :

Public rehearsal of the AMI orchestra (Accord Musical de l?Indre), the harmony orchestra of the Fédération des sociétés musicales de l?Indre.

German :

Öffentliche Probe des Orchesters AMI (Accord Musical de l’Indre), des Blasorchesters der Fédération des sociétés musicales de l’Indre (Verband der Musikvereine des Departements Indre).

Italiano :

Prova pubblica dell’orchestra AMI (Accord Musical de l’Indre), il gruppo di fiati della Fédération des sociétés musicales de l’Indre.

Espanol :

Ensayo público de la orquesta AMI (Accord Musical de l’Indre), la banda de viento de la Fédération des sociétés musicales de l’Indre.

