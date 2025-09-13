Répétition publique Place du jumelage Ruffec
Répétition publique Place du jumelage Ruffec samedi 13 septembre 2025.
Répétition publique
Place du jumelage La Canopée Ruffec Charente
Répétition publique « MÉDUSÉE » Cie Ultimato
Dans le cadre du dispositif Jeunes Pousses porté par la Maison Maria Casarès d’Alloue
Léna Bokobza-Brunet, autrice, metteure en scène et comédienne
Dès 14 ans.
Place du jumelage La Canopée Ruffec 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 31 32 82
English :
MÉDUSÉE » public rehearsal Ultimato company
As part of the Jeunes Pousses program run by the Maison Maria Casarès d’Alloue
Léna Bokobza-Brunet, author, director and actress
Ages 14 and up.
German :
Öffentliche Probe « MÉDUSÉE » Cie Ultimato
Im Rahmen des Programms Jeunes Pousses, das vom Maison Maria Casarès in Alloue getragen wird
Léna Bokobza-Brunet, Autorin, Regisseurin und Schauspielerin
Ab 14 Jahren.
Italiano :
Prova pubblica « MÉDUSÉE » Compagnia Ultimato
Nell’ambito del progetto Jeunes Pousses della Maison Maria Casarès di Alloue
Léna Bokobza-Brunet, autrice, regista e attrice
Dai 14 anni in su.
Espanol :
MÉDUSÉE » ensayo público compañía Ultimato
En el marco del programa Jeunes Pousses de la Maison Maria Casarès de Alloue
Léna Bokobza-Brunet, autora, directora y actriz
A partir de 14 años.
