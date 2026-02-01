Répétitions Centaure Théâtre du Centaure Marseille 9e Arrondissement

Répétitions Centaure

Mercredi 11 février 2026 de 10h30 à 11h30.

Mercredi 18 février 2026 de 10h30 à 11h30. Théâtre du Centaure 2 Rue Marguerite de Provence Marseille 9e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Partagez un moment sous le chapiteau autour du travail de création des Centaures, artistes et chevaux.

Répétitions ouvertes au public certains mercredis matin .

Théâtre du Centaure 2 Rue Marguerite de Provence Marseille 9e Arrondissement 13009 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 25 38 10 info@theatreducentaure.com

Share a moment under the big top around the creative work of the Centaurs, artists and horses.

