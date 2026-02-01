Répétitions publiques au BNM Ballet National de Marseille Marseille 8e Arrondissement

Répétitions publiques au BNM

Mercredi 11 février 2026 à partir de 18h.

Mercredi 25 mars 2026 à partir de 18h.

Lundi 18 mai 2026 à partir de 18h.

Age of content. Ballet National de Marseille 20 Boulevard De Gabès Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2026-02-11 18:00:00

fin : 2026-05-18

2026-02-11 2026-03-25 2026-05-18

Le BNM ouvre les portes de ses studios pour assister aux répétitions de la compagnie une fois par mois.

Gratuit sur réservation

En fonction de la date, présentation de différentes créations. .

Ballet National de Marseille 20 Boulevard De Gabès Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

English :

The BNM opens its studio doors to company rehearsals once a month.

Free with reservation

