Répétitions publiques des chœurs de la Maîtrise Académie de Musique et d’Arts Sacrés Sainte-Anne-d’Auray samedi 20 septembre 2025.

Rendez-vous en salle Hillion, accès par le cloître, derrière la basilique.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:30:00

Pré-maîtrise, Maîtrise et Ensemble Vocal répèteront ensemble. Découvrez les talents de ces jeunes chanteurs accompagnés par leurs professeurs et chefs de chœurs.

Académie de Musique et d’Arts Sacrés 11, rue de Vannes, 56400 Sainte-Anne-d’Auray Sainte-Anne-d’Auray 56400 Morbihan Bretagne 02 97 57 55 23 http://www.academie-musique-arts-sacres.fr L’académie d’art sacré est installée au sein des bâtiments du cloître de la basilique.

ADMAS