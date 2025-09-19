RÉPIT DES PARENTS INITIATION AU PILATES (ADHÉRENTS UNIQUEMENT) Saint-André-de-Sangonis
RÉPIT DES PARENTS INITIATION AU PILATES (ADHÉRENTS UNIQUEMENT) Saint-André-de-Sangonis vendredi 19 septembre 2025.
RÉPIT DES PARENTS INITIATION AU PILATES (ADHÉRENTS UNIQUEMENT)
1 Cours de la Liberté Saint-André-de-Sangonis Hérault
Début : 2025-09-19
fin : 2025-09-19
2025-09-19
** ACTIVITE RESERVEE AUX ADHERENTS MOZAIKA **
Besoin d’un moment pour souffler et prendre soin de vous ?
Rejoignez une séance d’initiation au Pilates avec Loriane de Pep’s & Forme.
Le Pilates est une méthode douce qui aide à entretenir, rééduquer et renforcer les muscles profonds, pour une meilleure posture et plus de bien-être.
Garde d’enfants possible pendant la séance (à préciser lors de l’inscription).
Gratuit. Places limitées.
Inscription obligatoire par mail ou téléphone. .
1 Cours de la Liberté Saint-André-de-Sangonis 34725 Hérault Occitanie +33 4 67 57 91 41 mozaika@sangonis.fr
English :
** ACTIVITY RESERVED FOR MOZAIKA ** MEMBERS ONLY
Need a moment to relax and take care of yourself?
Join Loriane from Pep?s & Forme for an introductory Pilates session.
Pilates is a gentle method of maintaining, re-educating and strengthening deep muscles, for better posture and greater well-being.
German :
**AKTIVITÄT FÜR MOZAIKA-MITGLIEDER RESERVIERT **
Brauchen Sie einen Moment, um zu verschnaufen und sich um sich selbst zu kümmern?
Nehmen Sie an einer Pilates-Einführungsstunde mit Loriane von Pep?s & Forme teil.
Pilates ist eine sanfte Methode zur Pflege, Rehabilitation und Stärkung der Tiefenmuskulatur, die zu einer besseren Haltung und mehr Wohlbefinden führt.
Italiano :
** ATTIVITÀ RISERVATA AI MEMBRI MOZAIKA **
Avete bisogno di un momento di pausa per prendervi cura di voi stessi?
Unitevi a Loriane di Pep’s & Forme per una sessione introduttiva di Pilates.
Il Pilates è un metodo dolce che aiuta a mantenere, rieducare e rafforzare la muscolatura profonda, per una migliore postura e un maggiore benessere.
Espanol :
** ACTIVIDAD RESERVADA A LOS MIEMBROS DE MOZAIKA **
¿Necesitas un momento para tomarte un respiro y cuidarte?
Únete a Loriane de Pep?s & Forme para una sesión de iniciación al Pilates.
Pilates es un método suave que ayuda a mantener, reeducar y fortalecer los músculos profundos, para una mejor postura y un mayor bienestar.
L’événement RÉPIT DES PARENTS INITIATION AU PILATES (ADHÉRENTS UNIQUEMENT) Saint-André-de-Sangonis a été mis à jour le 2025-09-13 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT