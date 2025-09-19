RÉPIT DES PARENTS INITIATION AU PILATES (ADHÉRENTS UNIQUEMENT) Saint-André-de-Sangonis

RÉPIT DES PARENTS INITIATION AU PILATES (ADHÉRENTS UNIQUEMENT) Saint-André-de-Sangonis vendredi 19 septembre 2025.

RÉPIT DES PARENTS INITIATION AU PILATES (ADHÉRENTS UNIQUEMENT)

1 Cours de la Liberté Saint-André-de-Sangonis Hérault

Début : 2025-09-19

fin : 2025-09-19

2025-09-19

** ACTIVITE RESERVEE AUX ADHERENTS MOZAIKA **

Besoin d’un moment pour souffler et prendre soin de vous ?

Rejoignez une séance d’initiation au Pilates avec Loriane de Pep’s & Forme.

Le Pilates est une méthode douce qui aide à entretenir, rééduquer et renforcer les muscles profonds, pour une meilleure posture et plus de bien-être.

Garde d’enfants possible pendant la séance (à préciser lors de l’inscription).

Gratuit. Places limitées.

Inscription obligatoire par mail ou téléphone. .

1 Cours de la Liberté Saint-André-de-Sangonis 34725 Hérault Occitanie +33 4 67 57 91 41 mozaika@sangonis.fr

English :

** ACTIVITY RESERVED FOR MOZAIKA ** MEMBERS ONLY

Need a moment to relax and take care of yourself?

Join Loriane from Pep?s & Forme for an introductory Pilates session.

Pilates is a gentle method of maintaining, re-educating and strengthening deep muscles, for better posture and greater well-being.

German :

**AKTIVITÄT FÜR MOZAIKA-MITGLIEDER RESERVIERT **

Brauchen Sie einen Moment, um zu verschnaufen und sich um sich selbst zu kümmern?

Nehmen Sie an einer Pilates-Einführungsstunde mit Loriane von Pep?s & Forme teil.

Pilates ist eine sanfte Methode zur Pflege, Rehabilitation und Stärkung der Tiefenmuskulatur, die zu einer besseren Haltung und mehr Wohlbefinden führt.

Italiano :

** ATTIVITÀ RISERVATA AI MEMBRI MOZAIKA **

Avete bisogno di un momento di pausa per prendervi cura di voi stessi?

Unitevi a Loriane di Pep’s & Forme per una sessione introduttiva di Pilates.

Il Pilates è un metodo dolce che aiuta a mantenere, rieducare e rafforzare la muscolatura profonda, per una migliore postura e un maggiore benessere.

Espanol :

** ACTIVIDAD RESERVADA A LOS MIEMBROS DE MOZAIKA **

¿Necesitas un momento para tomarte un respiro y cuidarte?

Únete a Loriane de Pep?s & Forme para una sesión de iniciación al Pilates.

Pilates es un método suave que ayuda a mantener, reeducar y fortalecer los músculos profundos, para una mejor postura y un mayor bienestar.

