RÉPIT PARENTAL Langres
RÉPIT PARENTAL Langres samedi 11 octobre 2025.
RÉPIT PARENTAL
Bâtiment 21 Langres Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Début : 2025-10-11
fin : 2025-10-11
2025-10-11
Tout public
Le sommeil et l’accompagnement au coucher
Comment mettre en place le détachement nécessaire afin de permettre à l’enfant de se séparer du parent pour pouvoir se coucher et s’endormir.
Atelier parents (possibilité de garde d’enfants sur place)
Réservation obligatoire .
Bâtiment 21 Langres 52200 Haute-Marne Grand Est cindy-mace@grand-langres.fr
