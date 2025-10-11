RÉPIT PARENTAL Langres

RÉPIT PARENTAL

Bâtiment 21 Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-11

2025-10-11

Tout public

Le sommeil et l’accompagnement au coucher

Comment mettre en place le détachement nécessaire afin de permettre à l’enfant de se séparer du parent pour pouvoir se coucher et s’endormir.

Atelier parents (possibilité de garde d’enfants sur place)

Réservation obligatoire .

Bâtiment 21 Langres 52200 Haute-Marne Grand Est cindy-mace@grand-langres.fr

