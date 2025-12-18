Replay La Fabrique Dervallières Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-31 16:00 – 17:00

Gratuit : oui Entrée libre dans la limite des places disponibles Tout public

Quand la mémoire du cinéma devient mouvement. Élise Lerat, chorégraphe, entraîne un groupe de danseuses et danseurs amateurs à rejouer des images, des émotions, des gestes et des sensations du 7e art. Pendant l’exposition Sous la pluie. Peindre, vivre et rêver au musée, elle présente Replay, une performance où l’écran devient espace de jeu : le cinéma se met en corps. Entre émotions et sensations, Replay sonde l’empreinte du cinéma en nous — comment un plan, une pluie, une chanson façonnent notre manière de bouger, de ressentir et de regarder. De l’inoubliable Chantons sous la pluie à d’autres références, la mémoire du corps se réveillera et les souvenirs reprendront vie et mouvement. On regardera, on ressentira, et ça restera !Replay nous donnera envie de rejouer ces images et, pourquoi pas de danser sous la pluie !Dans le cadre de la Saison vagabondeDurée : 1h

La Fabrique Dervallières Nantes 44100



