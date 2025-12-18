Replay Musée d’arts de Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-15 19:15 – 20:15

Gratuit : oui Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur la billetterie en ligne Tout public

Quand la mémoire du cinéma devient mouvement. Élise Lerat, chorégraphe, entraîne un groupe de danseuses et danseurs amateurs à rejouer des images, des émotions, des gestes et des sensations du 7e art. Pendant l’exposition Sous la pluie. Peindre, vivre et rêver au musée, elle présente Replay, une performance où l’écran devient espace de jeu : le cinéma se met en corps. Entre émotions et sensations, Replay sonde l’empreinte du cinéma en nous — comment un plan, une pluie, une chanson façonnent notre manière de bouger, de ressentir et de regarder. De l’inoubliable Chantons sous la pluie à d’autres références, la mémoire du corps se réveillera et les souvenirs reprendront vie et mouvement. On regardera, on ressentira, et ça restera !Replay nous donnera envie de rejouer ces images et, pourquoi pas de danser sous la pluie !Dans le cadre du Festival Trajectoires au muséeDurée : 1h

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00



