RépliC Le Mans

RépliC

92 Grande Rue Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 20:30:00

fin : 2025-11-15 22:00:00

Date(s) :

2025-11-15

Spectacle d’improvisation Les Candiratons rouvrent leur salle des d’authentification

Vous aimez les répliques cultes de films ??, de pièces de théâtre ?? ou même de romans ?? ? Notre bibliothécaire va en faire une sélection afin de surprendre les improvisateurs et vous aussi spectateurs qui les choisirez au hasard.

Un nouveau bibliothécaire et de nouveaux assistants à la musique pour colorer le spectacle vous y attendront pour vous proposer un spectacle à inventer en temps réel. .

English :

Improv show: Les Candiratons reopen their salle des d’authentification

German :

Improvisationsshow: Die Candiratons eröffnen ihren Authentifizierungsraum wieder

Italiano :

Spettacolo di improvvisazione: Les Candiratons riaprono la loro salle des d’authentification

Espanol :

Espectáculo de improvisación: Les Candiratons reabren su sala de autentificación

