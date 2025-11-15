RépliC Le Mans
RépliC Le Mans samedi 15 novembre 2025.
RépliC
92 Grande Rue Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15 20:30:00
fin : 2025-11-15 22:00:00
Date(s) :
2025-11-15
Spectacle d’improvisation Les Candiratons rouvrent leur salle des d’authentification
Vous aimez les répliques cultes de films ??, de pièces de théâtre ?? ou même de romans ?? ? Notre bibliothécaire va en faire une sélection afin de surprendre les improvisateurs et vous aussi spectateurs qui les choisirez au hasard.
Un nouveau bibliothécaire et de nouveaux assistants à la musique pour colorer le spectacle vous y attendront pour vous proposer un spectacle à inventer en temps réel. .
92 Grande Rue Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire
English :
Improv show: Les Candiratons reopen their salle des d’authentification
German :
Improvisationsshow: Die Candiratons eröffnen ihren Authentifizierungsraum wieder
Italiano :
Spettacolo di improvvisazione: Les Candiratons riaprono la loro salle des d’authentification
Espanol :
Espectáculo de improvisación: Les Candiratons reabren su sala de autentificación
L’événement RépliC Le Mans a été mis à jour le 2025-11-09 par CDT72