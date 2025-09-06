REPLIKA 2025 Salon du modélisme et du jeu d’Histoire à Trélissac Trélissac

REPLIKA 2025 Salon du modélisme et du jeu d’Histoire à Trélissac

827 Rue Eugène Leroy Trélissac Dordogne

Début : 2025-09-06

fin : 2025-09-07

2025-09-06

Cet événement réunira une cinquantaine d’exposants et d’animateurs venus de toute la France autour de l’univers du jeu, du modélisme et de l’histoire.

Au programme

– expositions de miniatures et dioramas jeux pour tous les âges (jeux de société, figurines, jeux surdimensionnés en bois)

– reconstitutions historiques et animations grandeur nature découverte du manga, de l’origami japonais et de la danse traditionnelle énigmes et animations autour du coffre au trésor du Galant Jack stands de créateurs et partenaires professionnels (Apothicartes, Guyajeux, 3D Forge, Les 3 Zouaves, Historex, Misu Geek Shop, Oka Luda, L’énigme de la dune)

Un espace restauration permettra de prolonger la journée avec la Taverne des Boucaniers (tenue par l’APE des Romains) et le traiteur Twist Potatoes

À noter qu’une centaine de lots sera offerte au public tout au long du week-end .

827 Rue Eugène Leroy Trélissac 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 91 88 67

