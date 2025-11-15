REPORT DE DATE Humour Kheiron Dragon Hermione Saint-Brieuc

REPORT DE DATE Humour Kheiron Dragon Hermione Saint-Brieuc samedi 15 novembre 2025.

REPORT DE DATE Humour Kheiron Dragon

Hermione Brézillet Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 20:00:00

fin : 2025-11-15 21:00:00

Date(s) :

2025-11-15

« Dans la mythologie grecque, le dragon est le protecteur des lieux sacrés et de leurs trésors tant qu’il veille, aucune profanation n’est possible. Dernier endroit où on peut encore rire de tout, la scène est mon sanctuaire, j’en suis le gardien. » Kheiron

REPORT DE DATE le 15 novembre 2025 au lieu du 17 mai. .

Hermione Brézillet Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 01 53 53

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement REPORT DE DATE Humour Kheiron Dragon Saint-Brieuc a été mis à jour le 2025-09-04 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme