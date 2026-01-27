Reportage Des femmes pour un pôle Foncine-le-Haut

Reportage Des femmes pour un pôle

A l’occasion du 40e anniversaire de la 1ère expédition polaire féminine. En présence de Florence Marchal, Foncinière et Madeleine Griselin (Chef de l’expédition). 60 jours à ski sur la banquise, 600 km parcourus de février à mai 1986. Deux heures d’aventure à la découverte du milieu polaire. Entrée gratuite. .

Salle des fêtes Foncine-le-Haut 39460 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 51 93 11

