Reportage photo sur l'histoire du bâtiment de la Clinique Malgras à la Banque de France Les Jardins d'Arcadie Bourges samedi 20 septembre 2025.

Dates et horaires :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Reportage photo :

– la naissance de l’îlot sur lequel se trouvent aujourd’hui les jardins d’Arcadie, consécutive à l’installation des Etablissement militaires en 1860 ;

– la construction de la Banque de France et les vestiges conservés

– la clinique du docteur Malgras et son rôle sous l’Occupation.

Les Jardins d’Arcadie 1bis avenue Eugène-Brisson 18000 Bourges Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire Résidence services séniors

