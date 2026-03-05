Reportage photographique du projet franco-allemand Voisinage Nachbarschaft Office de Tourisme d’Aix-en-Provence Aix-en-Provence

Reportage photographique du projet franco-allemand Voisinage Nachbarschaft

Du 11/04 au 23/05/2026 le lundi, mardi, mercredi et jeudi de 10h à 12h et de 14h à 17h. Le vendredi de 10h à 12h. Office de Tourisme d’Aix-en-Provence 300 Avenue Giuseppe Verdi Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Reportage photographique du projet franco-allemand Voisinage Nachbarschaft.

Lors d’un workshop franco-allemand, douze étudiantes et étudiants de l’École supérieure d’art d’Aix-en-Provence et de l’Akademie der Bildenden Künste Nürnberg ont travaillé en binômes franco-allemands autour du thème du Voisinage . Animé par les illustratrices Joëlle Jolivet (France) et Katrin Stangl (Allemagne), ce workshop croisé a été conçu comme un espace de dialogue et d’expérimentation autour de l’estampe et de la linogravure.



Le photographe Jürgen Nefzger a accompagné ce temps de travail par une documentation photographique, en mettant l’accent sur les processus de création, les échanges et à la collaboration au sein des duos.



Né en 1968 à Fürth en Allemagne, Jürgen Nefzger vit et travaille en France depuis 1991. Diplômé en 1994 de l’École Nationale Supérieure de la Photographie à Arles, il a enseigné à l’Ecole Supérieure d’Art de Clermont Métropole entre 2008 et 2017. Depuis mars 2017 il est professeur titulaire de photographie à l’Ecole Supérieure d’Art de Aix-en-Provence . Jürgen Nefzger a obtenu le Prix Niépce pour l’ensemble de son travail. Il est également lauréat de la Villa Médicis Hors les Murs et du Prix Photo de la Galerie Nationale du Jeu de Paume. La publication Fluffy Clouds a reçu le prix du livre photographique en Allemagne. Son travail est représenté par la galerie Françoise Paviot, Paris, depuis 2001.



Présenté au Centre Franco-Allemand de Provence, ce reportage accompagne l’exposition Voisinage Nachbarschaft proposée dans le cadre du Festival BD des Rencontres du 9e Art et montrée à l’Office de Tourisme.

En coopération avec l’Ecole Supérieure d’Art d’Aix et de l’académie des Beaux-Arts de Nuremberg, les Rencontres du 9ème art, l’Office du Tourisme et avec le soutien de la Ville d’Aix, la Bienale d’Aix et l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse. .

Photographic report on the Franco-German project: Voisinage Nachbarschaft.

