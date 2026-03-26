Reportage photographique Voisinage Nachbarschaft Centre Franco-Allemand de Provence Aix-en-Provence

Reportage photographique Voisinage Nachbarschaft

Du 11/04 au 23/05/2026 du lundi au vendredi.

Le vendredi de 10h à 12h

Fermé les 1er, 8, 14 et 15 mai

Vernissage samedi 11 avril à 16h. Centre Franco-Allemand de Provence 19 rue du Cancel Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-11

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-04-11

Lors d’un workshop franco-allemand, 12 étudiants de l‘École d‘Art d‘Aix et de Nuremberg ont travaillé autour du thème du Voisinage , avec les illustratrices Joëlle Jolivet (FR) et Katrin Stangl (DE). Le photographe Jürgen Nefzger a accompagné le projet

Présenté au Centre Franco-Allemand de Provence, ce reportage accompagne et vient en complément de l’exposition Voisinage Nachbarschaft proposée dans le cadre du Festival BD des Rencontres du 9e Art et montrée à l’Office de Tourisme.



Biographie

Né en 1968 à Fürth en Allemagne, Jürgen Nefzger vit et travaille en France depuis 1991.

Diplômé en 1994 de l’École Nationale Supérieure de la Photographie à Arles, il a enseigné à

l’Ecole Supérieure d’Art de Clermont Métropole entre 2008 et 2017. Depuis mars 2017 il est professeur titulaire de photographie à l’Ecole Supérieure d’Art de Aix-en-Provence . Jürgen Nefzger a obtenu le Prix Niépce pour l’ensemble de son travail. Il est également lauréat de la Villa Médicis Hors les Murs et du Prix Photo de la Galerie Nationale du Jeu de Paume. La publication Fluffy Clouds a reçu le prix du livre photographique en Allemagne. Son travail est

représenté par la galerie Françoise Paviot, Paris, depuis 2001. .

Centre Franco-Allemand de Provence 19 rue du Cancel Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

During a Franco-German workshop, 12 students from the École d?Art d?Aix and Nuremberg worked on the theme of Voisinage , with illustrators Joëlle Jolivet (FR) and Katrin Stangl (DE). Photographer Jürgen Nefzger accompanied the project

L’événement Reportage photographique Voisinage Nachbarschaft Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-03-24 par Mairie d’Aix-en-Provence