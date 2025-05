[REPORTÉ] Atelier coaching destiné aux solopreneurs – Mutzig, 19 mai 2025 10:00, Mutzig.

Début : Lundi 2025-05-19 10:00:00

2025-05-19

Nous avons toutes et tous en nous des forces qui nous poussent en avant et d’autres qui nous retiennent. Mais chaque partie de nous a un rôle à jouer. Cet atelier t’aidera à reconnaître ces voix, à comprendre leur message et à te réapproprier ton pouvoir pour avancer avec plus de clarté et de confiance.

Au programme

– Comprendre l’auto-sabotage pourquoi et comment il se manifeste ?

– Décoder les stratégies de nos saboteurs comment repérer ces schémas limitants ?

– Rencontrer tes parts intérieures identifier les croyances et peurs qui influencent tes choix.

– Se libérer de l’auto-sabotage une approche concrète avec une pratique d’auto-coaching pour transformer ces freins en leviers de réussite.

Prêt à transformer ton dialogue intérieur et à libérer ton plein potentiel ?

Rejoins-nous pour cette expérience unique et donne un nouvel élan à tes projets ! .

1 rue Gambrinus

Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 97 25 40 contact@tremplin-entreprises.fr

