REPORTÉ CONCERT AU MOULIN D’AUXILLAC CHTOLOGO Moulin d’Auxillac La Canourgue

REPORTÉ CONCERT AU MOULIN D’AUXILLAC CHTOLOGO

Moulin d’Auxillac 1 espace Marcel Proust La Canourgue Lozère

Tarif : 10 – 10 – EUR

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

REPORTÉ

Ce samedi 24 janvier, le Moulin d'Auxillac accueille Chtologo à 18h30 pour un concert mélant violoncelle, chant, accordéon chromatique et percussions; le projet CATHARSIS.

REPORTÉ

Ce samedi 24 janvier, le Moulin d’Auxillac accueille Chtologo à 18h30 pour un concert mélant violoncelle, chant, accordéon chromatique et percussions; le projet CATHARSIS!

Le projet CATHARSIS est le fruit de la rencontre en Maylis Agreda ( au violoncelle et chant) et Olivier Thierry alias Chtologo( à l’accordéon chromatique et percussions)

10€ l’entrée.

Repas possible sur place. sur réservation au 07 60 23 85 14. .

Moulin d’Auxillac 1 espace Marcel Proust La Canourgue 48500 Lozère Occitanie +33 7 60 23 85 14

English :

DELAYED

This Saturday, January 24, the Moulin d’Auxillac welcomes Chtologo at 6:30pm for a concert combining cello, vocals, chromatic accordion and percussion; the CATHARSIS project.

