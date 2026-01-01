REPORTÉ CONCERT AU MOULIN D’AUXILLAC CHTOLOGO Moulin d’Auxillac La Canourgue

REPORTÉ CONCERT AU MOULIN D'AUXILLAC CHTOLOGO

REPORTÉ CONCERT AU MOULIN D’AUXILLAC CHTOLOGO Moulin d’Auxillac La Canourgue samedi 24 janvier 2026.

REPORTÉ CONCERT AU MOULIN D’AUXILLAC CHTOLOGO

Moulin d’Auxillac 1 espace Marcel Proust La Canourgue Lozère

Tarif : 10 – 10 – EUR

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24
fin : 2026-01-24

Date(s) :
2026-01-24

REPORTÉ

Ce samedi 24 janvier, le Moulin d’Auxillac accueille Chtologo à 18h30 pour un concert mélant violoncelle, chant, accordéon chromatique et percussions; le projet CATHARSIS.
REPORTÉ

Ce samedi 24 janvier, le Moulin d’Auxillac accueille Chtologo à 18h30 pour un concert mélant violoncelle, chant, accordéon chromatique et percussions; le projet CATHARSIS!

Le projet CATHARSIS est le fruit de la rencontre en Maylis Agreda ( au violoncelle et chant) et Olivier Thierry alias Chtologo( à l’accordéon chromatique et percussions)

10€ l’entrée.

Repas possible sur place. sur réservation au 07 60 23 85 14.   .

Moulin d’Auxillac 1 espace Marcel Proust La Canourgue 48500 Lozère Occitanie +33 7 60 23 85 14 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

DELAYED

This Saturday, January 24, the Moulin d’Auxillac welcomes Chtologo at 6:30pm for a concert combining cello, vocals, chromatic accordion and percussion; the CATHARSIS project.

L’événement REPORTÉ CONCERT AU MOULIN D’AUXILLAC CHTOLOGO La Canourgue a été mis à jour le 2026-01-10 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn