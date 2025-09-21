Reporté le 21/09: Vide-greniers des sapeurs-pompiers Perros-Guirec

Rue Gustave Eiffel Perros-Guirec Côtes-d’Armor

L’amicale des sapeurs-pompiers organise son vide-greniers rue Gustave Eiffel à Perros-Guirec.

Prévu initialement le 14/09, la manifestation est reportée le 21/09 en raison des conditions météorologiques

Renseignements au 06 09 70 36 39

restauration & Buvette sur place .

Rue Gustave Eiffel Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 09 70 36 39

