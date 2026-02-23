REPORTÉ SALON MAISON DE SAINTES Hall et salle Pierre Mendès-France Saintes

REPORTÉ SALON MAISON DE SAINTES

Hall et salle Pierre Mendès-France Cours Charles de Gaulle Saintes Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 10:00:00

fin : 2026-04-05 19:00:00

Date(s) :

2026-04-03

En raison des inondations de Saintes, le salon initialement prévu fin février aura lieu du 3 au 5 avril.



La 8e édition du Salon Maison de Saintes accueillera 140 professionnels de la maison, de la décoration et de l’aménagement.

.

Hall et salle Pierre Mendès-France Cours Charles de Gaulle Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 2 41 38 60 00 saintes@salon-maison.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Due to flooding in Saintes, the show originally scheduled for late February will now take place from April 3 to 5.



The 8th edition of the Salon Maison de Saintes will welcome 140 home, decoration and interior design professionals.

L’événement REPORTÉ SALON MAISON DE SAINTES Saintes a été mis à jour le 2026-02-23 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge