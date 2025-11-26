Reposent en pestes Comédie de Limoges Limoges

Reposent en pestes

Comédie de Limoges 1 Rue de la Cité Limoges Haute-Vienne

Tarif : 16 – 16 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-12

Happy End Parce que toutes les bonnes choses ont une fin ! Jeanne et Gabrielle reposent en pestes , c’est le nom de l’entreprise de Jeanne et Gabrielle, spécialisée en enterrements. Tous types d’enterrements enterrement de vie de jeune fille, enterrement de vie de garçon, enterrement tout court. Elles ont d’ailleurs un agenda chargé ! Heureusement qu’elles sont bien organisées, une confusion entre événements est si vite arrivée… .

Comédie de Limoges 1 Rue de la Cité Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 9 82 56 23 39 reservations@lacomediedelimoges.com

