Reprendre à la barre – Osez l’aventure ! HEC Alumni Paris

Reprendre à la barre – Osez l’aventure !

Matinale du 9 octobre 2025 du 8:30 à 10:00

Il y a les reprises qui sentent le champagne : levées de fonds, pitchs scintillants, investisseurs séduits.

Et puis il y a les reprises “à la barre”, devant le tribunal de commerce : moins de paillettes, plus de tension… mais parfois, de véritables pépites à saisir.

Dans ces audiences, on voit de tout :

Des offres déposées à la dernière minute,

Des juges consulaires qui tranchent en quelques instants le destin de dizaines d’emplois,

Des concurrents inattendus qui surgissent,

Et surtout, des entreprises qui vacillent… mais qui peuvent devenir des trésors si on ose les reprendre.

Le jeudi 9 octobre 2025, de 8h30 à 10h30, venez découvrir les coulisses de ces reprises hors norme, où l’audace, la stratégie et parfois un peu de culot font la différence.

Nos intervenants partageront sans filtre leurs expériences :

Arnaud Pédron, associé du cabinet Franklin, 30 années d’expérience en tant qu’avocat en restructuring & distressed M&A, ancien mandataire judiciaire : il connaît chaque ficelle du jeu à la barre.

Arnaud Pedron

Alexandra Bouton, administrateur judiciaire associée chez SOLVE : elle est aux commandes de dossiers où tout se joue en quelques jours.

Alexandra Bouton

Jean de La Porte, co-CEO des Cours Legendre : il a repris une institution historique et montré comment transformer une situation fragile en relance durable.

Jean de La Porte

M , Juge au Tribunal de Commerce, expert en financement et procédures collectives.

Michel Teytu

Lieu : Association HEC Alumni – 9 avenue Franklin Roosevelt, 75008 Paris

Le 9 octobre de 8:30 à 10h00

Attention, c’est une matinale

Ou en visioconférence (Zoom – lien communiqué 1h avant)

Une matinée pleine d’anecdotes, de coulisses… et peut-être quelques clés pour reconnaître la prochaine pépite que d’autres n’auront pas vue.

HEC Alumni 9 avenue Franklin Roosevelt 75008 Paris Quartier des Champs-Élysées Paris 75008 Paris