Reprendre le contrôle de mon smartphone Bibliothèque Landry Rennes Mardi 14 octobre, 17h00 Ille-et-Vilaine

sur réservation

Un atelier pratique pour consolider les bases dans l’utilisation du smartphone : connaître les gestes, maîtriser l’espace mémoire, comprendre des applications…

On apporte son smartphone et on apprend ensemble.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-14T17:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-14T18:30:00.000+02:00

http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 39

Bibliothèque Landry 100, rue de Châteaugiron 35000 Rennes La Pommeraie Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.landry@ville-rennes.fr 02 23 62 26 39