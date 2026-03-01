Représentation Ah les Z’amours pour le mars bleu Centre ressource Montélimar Montélimar

Représentation Ah les Z’amours pour le mars bleu

Centre ressource Montélimar 7 avenue du Meyrol Montélimar Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25 17:30:00

fin : 2026-03-25 21:00:00

Date(s) :

2026-03-25

Retrouvez une représentation du spectacle Ah les Z’amours proposée par Amis-Mots et Cordes et Âmes . Un moment de rires, de sketches, de chansons et de guitares !

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Centre ressource Montélimar 7 avenue du Meyrol Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 54 87 33 contact@centre-ressource-montelimar.org

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English :

Enjoy a performance of Ah les Z’amours by Amis-Mots and Cordes et Âmes . A moment of laughter, sketches, songs and guitars!

L’événement Représentation Ah les Z’amours pour le mars bleu Montélimar a été mis à jour le 2026-03-17 par Montélimar Tourisme Agglomération