Représentation Ah les Z’amours pour le mars bleu Centre ressource Montélimar Montélimar
Représentation Ah les Z’amours pour le mars bleu Centre ressource Montélimar Montélimar mercredi 25 mars 2026.
Représentation Ah les Z’amours pour le mars bleu
Centre ressource Montélimar 7 avenue du Meyrol Montélimar Drôme
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-25 17:30:00
fin : 2026-03-25 21:00:00
Date(s) :
2026-03-25
Retrouvez une représentation du spectacle Ah les Z’amours proposée par Amis-Mots et Cordes et Âmes . Un moment de rires, de sketches, de chansons et de guitares !
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Centre ressource Montélimar 7 avenue du Meyrol Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 54 87 33 contact@centre-ressource-montelimar.org
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English :
Enjoy a performance of Ah les Z’amours by Amis-Mots and Cordes et Âmes . A moment of laughter, sketches, songs and guitars!
L’événement Représentation Ah les Z’amours pour le mars bleu Montélimar a été mis à jour le 2026-03-17 par Montélimar Tourisme Agglomération